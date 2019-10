Brusselse regering bereikt akkoord over begroting: evenwicht dankzij besparingen

Ruim twee maanden nadat de PS, Ecolo, Défi, Groen, Open VLD en One.brussels-SP.A een akkoord over een nieuwe Brusselse regering hebben bereikt, ligt er nu een akkoord over de begroting van 2020 op tafel. Die ligt met 5,3 miljard euro in dezelfde grootte-orde als vorig jaar, aldus minister Gatz.

Om het begrotingsevenwicht te bepalen worden, net zoals vorige jaren, de strategische investeringen van het Gewest in onder andere metro en tunnels buiten de begroting gelaten. Het gaat om een bedrag van 500 miljoen euro. Om het evenwicht te bereiken moeten alle ministers in hun eigen bevoegdheden saneringen en efficiëntiewinsten zoeken voor een totaal bedrag van 180 miljoen euro.

"Na het goede rapport van kredietbeoordelaar Standard&Poor's van enkele weken geleden toont deze begroting in evenwicht aan dat de Brusselse regering als een goede huisvader waakt over de inkomsten en uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", zegt bevoegd minister Gatz.