Bungalowpark Mooi Zutendaal blijft dan toch open

De zoektocht gebeurde onder toezicht van het gerecht. Er waren 2 kandidaten die een bod uitbrachten bij de ondernemingsrechtbank van Tongeren. Uiteindelijk heeft de rechter vanmiddag gekozen voor Landal Greenparks. Annick Vanhoof van de ondernemingsrechtbank: "De rechtbank heeft hier de wettelijke criteria gevolgd. En daar zijn er twee die van belang zijn, namelijk voor de schuldeisers en voor het personeel."

Personeel

Uiteindelijk is gekozen voor Landal Greenparks omdat die een prijs boden die hoger is dan de liquidatievergoeding. "Ook aan de tweede voorwaarde is tegemoet gekomen, want al het personeel wordt overgenomen met alle rechten en verplichtingen die erbij horen", voegt Annick Vanhoof eraan toe. Bij Mooi Zutendaal werkt een 40-tal mensen, iedereen kan dus aan de slag blijven.