Zeg Europa, wat willen jullie dan eigenlijk voor de Syrische vluchtelingen?

Burgers die het door YPG gecontroleerde gebied in Syrië nog niet waren ontvlucht, worden nu tegengehouden door deze militie om hen te gebruiken als menselijk schild tegen het Turkse leger. Volgens het internationaal recht gaat het hier nog altijd om Syrisch grondgebied. Syrisch-Koerdistan wordt door de internationale gemeenschap niet erkend. De Syrische regering heeft al veel langer laten weten dat ze geen centimeter van haar grondgebied zal afstaan.

Recente onderhandelingen tussen de Syrische regering en YPG over semi-autonomie zijn tevens afgesprongen. Syrië wil onder geen beding een splitsing of semi-splitsing van het land aanvaarden. Het enige wat Syrische troepen in de weg stond om het gebied opnieuw onder controle te brengen van Damascus, was de aanwezigheid van Amerikaanse Special Forces.

Als er iemand is die naar aanleiding van de Turkse militaire operatie recht heeft tot klagen dan is het Damascus wel, die hierin een schending van haar territoriale integriteit zou kunnen zien (ook al is dit maar een tijdelijke operatie). Maar het is best opvallend dat de reactie van Damascus een stuk minder scherp is dan die van enkele Europese landen. De Syrische regering lijkt zich het vertrek van de Amerikanen niet te betreuren.