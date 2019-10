Fietssnelwegen in Ronse en Kluisbergen worden verlicht als een landingsbaan

In Ronse en Kluisbergen worden lichtbakens getest op twee fietssnelwegen. De lichtjes zijn beter voor fauna en flora, en werken op zonne-energie. Na een positieve evaluatie van het proefproject kunnen de lichtbakens gebruikt worden voor andere fietspaden.

Minder licht

Openbare verlichting is heel belangrijk zegt Riet Gillis van het Oost-Vlaamse provinciebestuur: "Wij proberen een evenwicht te vinden tussen de veiligheid van de fietser en de zorg voor de natuur. Deze lichtbakens geven minder licht, waardoor ze niet storend zijn voor de dieren in de natuur maar toch veilig zijn voor de fietser." Aangezien de lichtbakens op zonne-energie werken, kunnen ze makkelijk aangelegd worden in bosrijk gebied.

Vroeger werden al andere lichtvormen getest: Riet Gillis: "We hebben vaak sensoren getest, waarbij het licht aanspringt als een fietser voorbijkomt. Maar voor dieren is dat enorm storend, licht aan, licht uit. We hebben ook met andere lichtkleuren gewerkt, maar er was altijd iets wat niet goed was. Met dit project hebben we een goed evenwicht gevonden tussen zorg dragen voor natuur en zorg dragen voor fietsers."

Voorbeeld voor alle fietspaden

De nieuwe verlichting ligt tussen de Rotterij en de Verbrandenbosstraat in Ronse en tussen de Kapellestraat en de Kattestraat in Kluisbergen. Het is de ideale manier om de nieuwe verlichting te testen, zegt Riet Gillis: "De start van de winterperiode is de ideale proefperiode. Het wordt vroeg donker en zo kunnen we zien of de fietsers genoeg comfort en licht hebben." De lichtbakens worden ook afgetoetst bij natuurverenigingen om te zien of het effect op de dieren gunstig is. "Daarna trekken we onze conclusies. Als het project goed bevonden wordt, zullen we het uitrollen naar andere fietspaden."