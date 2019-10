Geen ontknoping na 8 jaar in gruwelijke moordzaak in Frankrijk: opgepakte man blijkt dan toch niet gezochte verdachte

"Is er een ontknoping in de maak van een van de grootste Franse criminele mysteries van de afgelopen decennia?" Zo kopten de Franse media over het nieuws dat Xavier Dupont de Ligonnès gisteravond opgepakt zou zijn op de luchthaven van Glasgow in Schotland. Dat blijkt nu toch niet het geval: de opgepakte man is niet de gezochte man.

De naam Xavier Dupont de Ligonnès klinkt misschien niet zo bekend in de oren, maar de man wordt al acht jaar lang internationaal gezocht in een gruwelijke moordzaak. Ook in ons land werd er acht jaar geleden uitgebreid bericht over de zaak.