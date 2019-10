Gekwetste en boze reacties in Bosnië en Kosovo na Nobelprijs voor Peter Handke

De Nobelprijs Literatuur gaat over de letteren, niet over politiek. Maar de persoon van Peter Handke en zijn handel en wandel in ex-Joegoslavië roepen niettemin weerstand op. Tijdens de Balkanoorlogen in de jaren 90, in Bosnië en later in Kosovo, verdedigde Handke het standpunt van de Servische leiders, die het onafhankelijkheidsstreven van Bosnische moslims, Kroaten, Albanese Kosovaren met geweld de kop indrukten.