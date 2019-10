Gentenaars kunnen voortaan online orgaandonor worden

Op zaterdag 12 oktober is het Europese Dag voor Orgaandonatie en Transplantatie. Een ideaal moment voor Stad Gent om orgaandonatie te stimuleren.

Expliciete toestemming

In principe is elke Belg automatisch orgaandonor, toch zijn er vaak discussies tussen artsen en familieleden na het overlijden van een persoon. Door expliciete toestemming te geven, worden zo'n discussies vermeden en moeten nabestaanden niet inzitten met die gevoelige vraag. Veel mensen willen orgaandonor zijn na hun overlijden, "maar de stap zetten naar het loket om je aan te melden als orgaandonor is te groot, dat stel je uit", zegt schepen van Burgerzaken Mieke Van Hecke.

Vanuit de zetel

Om meer mensen warm te maken, wordt het systeem nu makkelijker, zegt schepen Mieke Van Hecke: "Vroeger moest je een formulier bezorgen aan de Dienst Burgerzaken of moest je persoonlijk naar het loket komen. Nu kan je dat gewoon doen via de computer, dat is een veel kleinere inspanning. Een kleine inspanning die wel mensenlevens kan redden."

Wie zich online wil registreren als orgaandonor, kan daarvoor surfen naar de website van Stad Gent. Onderaan de webpagina staat het online invulformulier. Even aanmelden met je identiteitskaart en je kan aan de slag. Een bevestiging van je registratie vind je nadien terug in je mailbox. Langskomen aan het loket is dus niet langer noodzakelijk.