Holsbeek herdenkt vliegtuigcrash van Amerikaanse bommenwerper 75 jaar geleden

Op 17 oktober 1944 stortte een B-17-bommenwerper neer in een bietenveld in Kortrijk-Dutsel. De piloot was onderweg om Keulen te gaan bombarderen, maar boven Holsbeek kreeg hij technische problemen. Het vliegtuig maakte een buiklanding in het veld. Het wrak is daar nadien nog maanden blijven liggen. Het was een soort attractie voor de inwoners uit de buurt. Zo zijn er foto's teruggevonden van mensen die poseren voor het vliegtuig.

Vital zag het gebeuren

De crash van de bommenwerper wordt zondag herdacht met figuranten en getuigen. Vital Boon was 13 jaar toen het vliegtuig crashte: "Ik was toen op school, en het was speeltijd. We zagen een vliegtuig vanuit het westen overkomen. Het vliegtuig vloog laag en er werkte maar één motor. Toen hij neerstortte, zijn we gaan kijken. De weken nadien zijn we nog vaak naar die plek gegaan waar het vliegtuig lag om te spelen."

Paul Boon is verre familie van Vital en al heel zijn leven gefascineerd door de crash. "Mijn ouders hebben altijd verteld over het neergestorte vliegtuig", zegt Paul. "Zij zijn nog met mij in de kinderkoets naar ginder gereden, maar daar herinner ik me niks van." Later vond Paul beelden terug van het neergestorte vliegtuig. "Mijn vader had foto's genomen van het staartstuk met daarop mijn broer en een nonkel en tante van mij. Op de foto kon je het serienummer zien, interessant dus om de geschiedenis van het vliegtuig te achterhalen. In 1979 heb ik brieven geschreven naar Amerika en ik heb een antwoord gekregen. Daaruit bleek dat de piloot John Rice de bemanning had bevolen om te springen. En daarna heeft hij het vliegtuig nog zelf aan de grond gezet. Hij heeft later één van de grootste onderscheidingen gekregen."

Onderdelen van het vliegtuig

Zondag herdenken ze de crash van de B-17-bommenwerper met figuranten die in de huid kruipen van de bemanningsleden van toen. En je kan ook authentieke onderdelen van het vliegtuig zien die bewaard zijn gebleven. Je beleeft het allemaal aan Huize Chartreuze in Kortrijk-Dutsel bij Holsbeek.