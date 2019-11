Gewoon is niet meer goed genoeg:  voeden wij onze kinderen onbewust op tot narcisten?

Het is alsof je op een knopje drukt bij Laura. Voorbeelden genoeg. "Zo praatte ik een keer met zijn baas, een persoon die ik kende via mijn vader. Ik sprak erg positief over hem, maar zei ook iets grappig realistisch. Toen we naar huis reden, begon hij mij te verwijten: wat ik gezegd had, was niet goed genoeg, getuigde niet van genoeg bewondering. Hij was razend, brulde en werd ook fysiek agressief. Zo was het altijd: ik dacht dat we een leuke avond hadden gehad, dat ik erg lief was, maar je wist nooit of hij het ook zo zag."