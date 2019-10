Iraanse olietanker in brand voor de kust van Saudi-Arabië, "geraakt door twee raketten"

De tanker bevond zich op het moment van de explosie in de Rode Zee, tussen het Afrikaanse continent en Saudi-Arabië, op een honderdtal kilometer van de Saudische havenstad Djedda. De bemanning van het schip zou ongedeerd zijn en het schip zou terugkeren naar Iran. De Sabiti zou op weg geweest zijn naar het Suezkanaal. Volgens sommige bronnen werd het schip in het verleden gebruikt om Iraanse olie naar het regime van Bashar al-Assad in Syrië te brengen, wat ingaat tegen internationale sancties.

De Amerikaanse marine, die met de 5e Vloot in het Midden-Oosten aanwezig is, bevestigt dat er een incident heeft plaatsgevonden, maar geeft verder geen commentaar. Ook vanuit Saudi-Arabië komt er voorlopig geen bevestiging of informatie.

De voorbije maanden is de spanning in de regio sterk opgelopen na verschillende incidenten met olietankers in de Golf van Oman en de Straat van Hormuz. Onder meer een Japanse tanker werd getroffen door explosies. Volgens de Verenigde Staten zat Iran daarachter. Vorige maand werden ook enkele belangrijke Saudische olie-installaties beschadigd door aanvallen met militaire drones. Ook voor die aanval wordt naar Iran gewezen.