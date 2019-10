Historisch: Iraanse vrouwen voor het eerst sinds 1979 naar voetbalwedstrijd. "Een droom die uitkomt"

Tientallen jaren was het verboden, maar donderdag waren er voor het eerst sinds 1979 weer vrouwen bij een voetbalwedstrijd in Iran. De wereldvoetbalbond FIFA had het land daartoe verplicht. En dus zaten bij het WK-kwalificatieduel Iran-Cambodja 4.000 Iraanse vrouwen in de tribune. Enthousiast en luidkeels supporterend. Onze reporter ter plaatse snoof de sfeer in het stadion op. "Alleen het idee al dat we dit kunnen meemaken, is fantastisch."