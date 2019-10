Actrice Jane Fonda opgepakt bij klimaatactie in Washington

De Amerikaanse actrice en activiste Jane Fonda is gisteren opgepakt voor het Capitool in Washington. Ze protesteerde daar voor een beter klimaatbeleid. Op videobeelden is te zien hoe de 81-jarige Fonda geboeid werd meegenomen door de politie. Aan het Capitool -waar de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zitten- mag alleen in bepaalde zones betoogd worden, maar Fonda pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Ze wil er elke vrijdag gaan manifesteren.