VRT NWS-journalist Jens Franssen aan Turks-Syrische grens: "Hevigste bombardementen tot nog toe"

De militaire actie is ondertussen al drie dagen aan de gang. "Ik hoor hier dat dit alvast de meest intensieve dag is tot nog toe met de meeste bombardementen in één dag." Over het exacte aantal slachtoffers is er geen duidelijkheid. Volgens het Turkse ministerie van Defensie zijn er al zeker 340 Koerdische strijders dood. "Maar ook in Turkije zijn er al mensen om het leven gekomen. Officieel zijn dat er negen, maar het zou kunnen dat dat aantal al groter is geworden door een mortieraanval hier wat verder."