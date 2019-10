Kinderallergiecentrum Gent pleit voor meer erkende specialisten: "Steeds meer kinderen met allergie"

Er zijn te weinig artsen om het kinderallergiecentrum in Gentbrugge te bemannen. Veel kinderen hebben last van allergieën die onderzocht moeten worden, maar er zijn te weinig dokters om de vraag aan te kunnen.

Nood aan artsen

Het centrum is bijna 11 maanden open maar is hard nodig, zegt kinderdokter Jasmine Leus: "We zien steeds meer kinderen met allergie, dit jaar hebben we al meer dan 2000 consultaties gedaan, waarbij er ongeveer 450 nieuwe aanmeldingen waren. Er zijn dus te weinig artsen maar ook te weinig allergiecentra." Momenteel bestaat het allergieteam uit zes mensen: drie kinderartsen, een diëtiste, een verpleegkundige en een bediende.

Lange wachtlijsten

Steeds meer kinderen hebben last van ingewikkelde allergieën die veel tijd vragen. Want dokters en diëtisten moeten ouders goed kunnen uitleggen hoe ze hun kind moeten behandelen en welke voedingssamenstelling nodig is. Vaak hebben kinderen naast de allergie ook andere aandoeningen zoals eczeem, voedselallergie en allergische astma. Ook veranderen allergieën bij kinderen: een allergie op de leeftijd van twee jaar kan na enkele jaren verdwijnen. Dan kan een totaal andere allergie weer opduiken. Daardoor moeten therapieën worden aangepast.

"Kinderallergiecentra bestaan vooral in de schoot van universitaire ziekenhuizen. Ook bij ons, in Maria Middelares zagen we dat de nood groot is, waardoor we het centrum hebben opgestart. Maar zelfs nu er al verschillende kinderallergiecentra zijn, blijven de wachtlijsten lang. Die kunnen oplopen tot 4 à 5 maanden, dat moet dringend veranderen", zegt kinderdokter Jasmine Leus.

Dokter leus ziet ook nog een ander probleem: "Kinderallergologie is geen erkende specialisatie, hierdoor zijn er weinig artsen waar ouders terecht kunnen."