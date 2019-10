Limburgse milieukoepel vecht uitbreiding Remostort aan

Met het project Closing the Circle wil de groep Machiels afval uit het stort zoveel mogelijk recupereren of verwerken. Maar dat dossier is enkele jaren geleden door de Raad van State van tafel geveegd. En dus kan daar in deze vergunning niet meer naar verwezen worden, zegt Gust Feyen van de Limburgse milieukoepel. "De Vlaamse regering heeft enkele jaren geleden een ruimtelijk uitvoeringsplan gemaakt voor het project Closing the Circle, dat is vernietigd door de Raad van State, dus dat bestaat niet meer. Maar de vergunning die nu afgeleverd is, gaat ervan uit dat dat project nog altijd kan uitgevoerd worden. En dan zeggen wij: je kan geen vergunning afleveren voor iets dat niet kan uitgevoerd worden."

Bos gekapt

De milieukoepel is er ook niet over te spreken dat voor de uitbreiding van het stort 15 hectare bos gekapt mag worden. Ook vindt ze het niet kunnen dat het bedrijf mag uitbreiden, terwijl buurtbewoners al jaren klagen over geurhinder.