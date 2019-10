Mediamarkt dient klacht in na rellen bij signeersessie rapper Josylvio

De rapper Josylvio, die vooral bij jongeren heel populair is, kwam naar Mediamarkt om honderden fans te ontmoeten en cd's te signeren. Maar nog voor hij in de winkel verscheen, barstte de heisa los.

Bij Mediamarkt nemen ze de zaak ernstig en dienen ze een klacht in tegen onbekenden. "Wij moeten zoiets niet slikken", aldus woordvoerder Janick De Saedeleer. "We dienen daarom een klacht in, voor ons imago maar ook voor onze klanten en werknemers. We zijn met z'n allen onder de indruk van de feiten. We hebben veel ervaring met zulke signeersessies, maar dit is de eerste keer dat het uit de hand loopt."

Er zijn ook camerabeelden van het incident. De politie onderzoekt de zaak, voorlopig is er niemand gearresteerd.