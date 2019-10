Minister Philippe De Backer (Open VLD) blijft voorstander van flexi-jobs: "Ook uitbreiden naar andere sectoren"

Volgens De Backer zijn flexi-jobbers vooral terug te vinden in de leeftijdscategorie 25 tot 40 jaar. Er zijn ook beduidend meer vrouwen (55 procent) dan mannen aan de slag. Maar het meest opvallende is dat het systeem vooral populair is bij Vlamingen. Ongeveer 90 procent van de flexi-jobbers is een Vlaming . "De Franstalige Horecafederatie was in het begin heel fel gekant tegen de maatregelen die we genomen hadden om de horeca wat zuurstof te geven en daardoor zijn de maatregelen veel minder bekend in Wallonië", legt De Backer uit. "We proberen nu in Franstalig België extra promotie te voeren om ervoor te zorgen dat het systeem ook daar populairder zou worden".