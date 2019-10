Turkse president: "We zullen aanval op Syrië niet stoppen", 100.000 mensen op de vlucht voor geweld

Over het aantal slachtoffers is er nog geen duidelijkheid. Turkije zegt dat een soldaat en vier pro-Turkse strijders gedood zijn, maar spreekt over bijna 400 doden bij de Syrische Koerden.

De Koerden en hun Arabische bondgenoten spreken over 29 gesneuvelden en tien dode burgers in hun rangen. Drie van die burgers zouden gedood zijn bij de ontploffing van een bomauto in de oostelijke grensstad Qamishli. Terreurgroep IS heeft die aanslag ook opgeëist.

De Turkse troepen zouden de grensstadjes Tal Abyad en Ras al-Ain omsingeld hebben, maar in die steden houden de Koerden en hun bondgenoten nog altijd stand.