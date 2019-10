Stationsparking Landen opnieuw gratis 's nachts en in het weekend

Toen de NMBS eerder dit jaar liet weten dat de parking betalend zou worden, liet de stad Landen meteen haar ongenoegen horen. Daarom gingen stad en NMBS rond de tafel zitten. In de nieuwe regeling die nu is afgesproken zal je elke werkdag gratis kunnen parkeren van 19u 's avonds tot 7u 's morgens. Ook tijdens het weekend zal de parking gratis zijn. Ook voor evenementen heeft de stad afgesproken dat de parking gratis zal zijn.

Tegenprestatie

"De afspraken die nu gemaakt zijn, zijn zeker beter voor de buurtbewoners en de bezoekers, maar natuurlijk hadden we nog liever gehad dat alles gratis kon blijven", zegt burgemeester Gino Debroux. Toch is de burgemeester tevreden dat er een compromis uit de bus is gekomen. In ruil zal de stad instaan voor het groenonderhoud en het sneeuwvrij houden van de toegangs- en circulatiewegen op de parking.