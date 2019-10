Drie lichtgewonden in stormloop door winkelactie in Nederland

De opening donderdag van een nieuwe winkel van MediaMarkt in Leidschendam, nabij Den Haag, is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Toch is de openingsactie van de elektronicareus bezwaarlijk geslaagd te noemen. De eerste 100 bezoekers zouden een gratis set bluetooth oortjes krijgen ter waarde van 115 euro. Daar kwam een massa volk op af, uren voor openingstijd. Toen het dan eindelijk zover was, ontstond er geduw en zijn drie mensen in de chaos onwel geworden. Volgens Omroep West kregen ze ter plaatse verzorging in ziekenwagens.