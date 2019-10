Teken je iets in mijn poëzie-album? Ja, zeiden James Ensor en Léon Spilliaert

Een bijzonder artistiek exemplaar is de komende dagen te bekijken in Brussel, voor het onder de hamer gaat bij het veilinghuis Arenberg Auctions. Het poëzie-album is van Elsa Steyns-De Cavel. Samen met haar man verhuisde ze in 1914 van Gent naar Oostende, waar het paar actief was in het culturele leven. Elsa studeerde zang. Haar echtgenoot Désiré was leraar Latijn, voorzitter van het liberale Willemsfonds, directeur van het Kursaal en medeoprichter van de “Club du Cinéma” samen met Henri Storck.

