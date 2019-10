EU zet licht op groen voor intense onderhandelingen: komt er dan toch nog een ordelijke brexit? 

De alleenzaligmakende oplossing is er bij lange nog niet. Maar het geluid dat Johnson en Varadkar gisteren lieten horen, contrasteert sterk met de sfeer die de voorbije weken in Brussel en Londen hing. Alle ogen zijn nu gericht op volgende week, en de Europese top van 17 en 18 oktober. Zal er tegen dan een akkoord op tafel liggen, een akkoord dat Boris Johnson zonder kleerscheuren door het Lagerhuis kan loodsen? En zal het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober op een ordentelijke manier uit de Europese Unie stappen? Of komt er weer een uitstel van de brexit? Come and see next week...