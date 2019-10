Verdwaalde dwergpapegaai Jefke wordt geadopteerd door woonzorgcentrum Moerzeke

De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moerzeke hebben er sinds kort een nieuwe bewoner bij. Het gaat om een dwergpapegaai en de bewoners zijn er dol op. Het vogeltje zat woensdag op een bank aan het rusthuis, fladderde wat rond, maar vloog niet weg. Een medewerkster probeerde het beestje te vangen, maar hij beet en de vrouw liet los. Een familielid van een van de bewoners kwam helpen en kon het vogeltje vangen. Omdat de man die het beestje kon vangen Jozef heet, besloten ze het vogeltje 'Jefke' te noemen.

Tweede vogeltje

Nog niet zo lang geleden was er een ander vogeltje gestorven in het woonzorgcentrum. Gelukkig hadden ze de kooi nog van de voorganger van Jefke en konden ze hem daar onmiddellijk in zetten. Bewoner Harry: "Toen we Jefke in het kooitje zetten, begon hij onmiddellijk te schommelen!" Het diertje kreeg iets te eten en kon wat drinken. Iedereen kwam direct kijken om Jefke te begroeten en tegen hem te praten.

De medewerkers hadden de bewoners wel duidelijk gemaakt dat het vogeltje misschien niet zou kunnen blijven. Zolang de eigenaar niet was gevonden, kon Jefke er voorlopig wel logeren. Het woonzorgcentrum plaatste enkele foto's op sociale media om de eigenaar te vinden. Uiteindelijk hebben ze zijn baasje gevonden en die zag dat het goed was: "Als jullie goed voor hem zorgen, dan mag hij blijven."

Veel ambiance

Iedereen was opgelucht dat Jefke kon blijven. Het vogeltje is enorm welkom op de afdeling in het woonzorgcentrum. "We zitten op 'de wal', dat is een gesloten afdeling voor mensen met dementie, en het vogeltje geeft leven en ambiance. Echt heel leuk!" zegt een medewerkster.

De bewoners zijn al heel erg gehecht aan het vogeltje met de blauwe vleugels. Ze verdelen de taken en zorgen elk om de beurt voor Jefke. Voor mensen met dementie is dat een heel goede zaak, die bloeien daar van open.

Ondertussen kregen ze goed nieuws; een familielid van een van de medewerkers heeft een grotere kooi voor Jefke geschonken.