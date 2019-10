Vermeende schutter El Paso pleit onschuldig

De schietpartij in El Paso, in de Amerikaanse staat Texas, schokte heel de Verenigde Staten. Een zwaar bewapende man drong een winkelcentrum binnen en schoot er wild om zich heen. 22 mensen lieten het leven. El Paso ligt op de grens met Mexico. En de man die nu terechtstaat had meteen na zijn arrestatie toegegeven dat hij de schutter was en dat hij vooral mensen van Mexicaanse origine viseerde.

De schietpartij werd ook meteen behandeld als binnenlands terrorisme in de Verenigde Staten. Aangezien in Texas de doodstraf nog uitgevoerd wordt, is dat meteen ook de straf die de beklaagde riskeert. Het is niet duidelijk waarom de 21-jarige verdachte nu plots onschuldig pleit. Het proces wordt in november verder gezet.