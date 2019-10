Vinden computerhackers een spoor naar verdwenen Theo Hayez?

De vraag die op ieders lippen brandt, is of de hackers vandaag ook meer informatie zullen vinden over de laatste gesprekken die Theo had via Whatsapp. In een persconferentie deed Theo’s vader een emotionele oproep aan het bedrijf om informatie over die gesprekken vrij te geven, omdat er hoop is dat die cruciale informatie kunnen bevatten over zijn verdwijning. Maar omdat die berichten streng beveiligd zijn, met een zogenoemde "end to end encryption", heeft zelfs Whatsapp geen toegang tot de inhoud.

De "Hackaton" van vandaag is een samenwerking tussen de Australische federale politie, het Australische Nationaal Centrum voor Vermiste Personen, AustCyber Canberra Innovation Node en de non-profitorganisatie Trace Labs. Bij een eerdere wedstrijd vorig jaar in Toronto slaagden hackers er in twee vermiste personen terug te vinden.