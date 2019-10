Vlaamse wetenschappers bepalen diepte van sneeuwlagen met behulp van satellieten

Met de methode kan ook de invloed van de klimaatopwarming worden nagegaan. Al zijn daar volgens Lievens veel meetgegevens voor nodig. "Aan de hand van de gegevens die we de afgelopen 2 jaar verzameld hebben, kunnen we daar geen uitspraak over doen. We hebben gegevens nodig van minstens 10 jaar. Maar in de toekomst moeten we over die invloed wel iets kunnen zeggen. "