Sociale ongelijkheid en uithuwelijking bestonden 4.000 jaar geleden al 

Ook in België is men bezig met het vernieuwende strontiumonderzoek en andere geochemische analyses. Zo is onlangs het project, "CRUMBEL" van start gegaan, dat gecremeerde botten gevonden in België, van het neolithicum tot de vroege middeleeuwen zal onderzoeken. Het onderzoek zal geleid worden door archeoloog Christophe Snoeck van de VUB, die met zijn strontiumanalyses ook baanbrekend onderzoek deed naar de mensen die Stonehenge bouwden, 5.000 jaar geleden.

In Noord-Europa was crematie van de doden een meer voorkomende praktijk dan ze te begraven. Uit gecremeerde botten kan helaas geen DNA gehaald worden. Door de techniek van Snoeck kunnen gecremeerde botfragmenten ons toch nog veel leren, net zoals de skeletten uit de Lechvallei dat hebben gedaan. Het project zal vier jaar in beslag nemen, maar zal ons veel leren over de mensen die in onze gebieden leefden, vanwaar ze kwamen en hoe hun samenleving was opgebouwd.