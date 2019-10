"Waarom zou Payton Hobart in "The politician" tussen een man en een vrouw moeten kiezen?"

Maar door zijn rol in "The politician" is hij de afgelopen weken nog “more impressive” geworden. In deze '"Glee" meets "American horror story"', 2 vorige projecten van "The politician"-regisseur Ryan Murphy, aangevuld met een vleugje "House of cards", speelt Platt de rol van de ambitieuze Payton Hobart. Die moet, om zijn droom te realiseren om ooit president van de VS te worden, eerst voorzitter van de leerlingenraad van zijn middelbare school zien te worden. En daarvoor zijn alle middelen goed. Regisseur Murphy zou de rol geschreven hebben met Platt in het achterhoofd ("Ik denk dat deze rol een heel speciale betekenis voor jou zal krijgen"). Naast Platt zijn ook onder meer Gwyneth Paltrow en Jessica Lange te zien.

Ben Platt: "Omdat "The politician" gewoonweg door Netflix uitgezonden wordt, is de schaal zoveel groter dan bij hetgeen ik ooit anders gedaan heb. Het aantal dat naar de serie zal kijken, zal sowieso veel groter zijn dan alle mensen samen die ooit naar "Dear Evan Hansen" zijn komen kijken. Eigenlijk is dat wel angstaanjagend." (Huffington Post, september 2019)