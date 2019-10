Emma Meesseman speelt haar team naar goud, of toch niet? "WNBA kan vrouwen meer betalen, maar wil niet"  

Het staat buiten kijf dat Emma Meesseman gisteren het verschil maakte in de match tussen de Washington Mystics en de Connecticut Sun. Ze viel tijdens de Finals in voor de ster Delle Donne, en kon de match keren in het voordeel van haar team.

"MVP" of "most valuable player" kreeg ze daarom als titel. "Het ontbrekende puzzelstukje", noemde coach Mike Thibault haar. Samen met teamgenoot Kim Mestdagh en Ann Wauters is ze de enige die daarmee een WNBA-titel op haar naam heeft.