Zoontje verstoort nieuwsuitzending: "Het had veel erger kunnen zijn"

De 41-jarige journaliste reageerde na het voorval op nieuwswebsite Today: "Op het moment dat ik me realiseerde dat mijn zoontje naast me stond, leek het alsof mijn hart stopte met kloppen. Ik had hem bijna op mijn schoot gezet. Maar ik bedacht me omdat hij dan misschien zijn aandacht op de microfoon zou richten."

"Ik was in ieder geval blij dat hij niet begon te huilen. Maar hij was goedgezind en blij. Het had dus veel erger kunnen zijn. De collega’s vonden het alleszins niet erg dat het gebeurd was. Want het was toch een serieus onderwerp dat we aan het bespreken waren."

"Mijn man belde me op en verontschuldigde zich. In de zin van: "Het spijt me zo erg." Maar hij zag er ook de grap van in en vroeg zich af hoe het nu met me ging. Ryan en Jackson heb ik daarna naar de kinderopvang gebracht. Het lukt namelijk niet altijd om op het allerlaatste moment een babysit te vinden."