Zwijgen tussen 8 en 10 uur, 2 maal daags een mailpakket: maak kennis met prikkelarm werken

Studiebureau Jonckheere in Brugge heeft een drastische maatregel genomen om de mentale gezondheid van zijn werknemers op peil te houden: een prikkelarme omgeving. Zo kan je bijvoorbeeld elke werkdag tussen 8 en 10 uur een speld horen vallen. Praten met collega’s is dan verboden. Ook vallen de mails maar twee keer per dag in de bus. Bovendien worden ze eerst nog gefilterd door een secretaresse. En de maatregelen lijken doel te treffen: er zijn geen burn-outs onder het personeel.