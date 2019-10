Amerikaanse soldaten beschoten door Turkse militairen in Syrië, verschillende Europese landen schorten wapenexport op

In het noorden van Syrië zijn Amerikaanse troepen onder vuur komen te liggen door Turkse militairen. Er vielen geen gewonden. Volgens Turkije was de aanval gericht op "terroristen, en niet op Amerikanen". Vanuit de Verenigde Staten wordt er intussen scherp gereageerd: "Dit mag niet meer gebeuren". VRT-journalist Jens Franssen is vlakbij de grens tussen Syrië en Turkije: "In dit conflict kan het zeer snel tot dit soort accidenten, incidenten komen." Ondertussen hebben, na Nederland, nu ook Duitsland en Frankrijk de wapenexport naar Turkije opgeschort.