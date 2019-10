Bouwunie wil flexibele freelancers inzetten

De zelfstandige zou dan van het ene bedrijf naar het andere bedrijf gaan, waar er extra opdrachten zijn. Momenteel is er een drempel om zelfstandigen mee te laten werken met de vaste ploeg in een bedrijf. De schrik zit er in dat de sociale inspectie de zelfstandigen zal beschouwen als schijnzelfstandigen.

Een schijnzelfstandige is iemand die maar één opdrachtgever heeft en dus vast verbonden is aan één bedrijf maar niet de sociale voordelen heeft van een werknemer met vast contract. Het voorstel van de Bouwunie ligt dus wellicht moeilijk. De oproep is een poging om het debat rond flexibele inzet van werkkrachten te heropenen.