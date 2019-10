Deze "WAG war" doet de brexit bijna vergeten: de ruziënde voetbalvrouwen Coleen Rooney en Rebekah Vardy 

Rooney had naar eigen zeggen al langer door dat er heel wat informatie over zichzelf, haar gezin en vrienden - zonder toestemming - tot bij The Sun raakte. Informatie die ze op een privé-Instagram-account enkel deelde met intimi. Rooney had een verdachte op het oog en bedacht daarom een sluwe list om "de spion" in de val te laten lopen.



Ze blokkeerde iedereen die haar privé volgde op Instagram, op één account na, namelijk die van Rebekah Vardy. Vervolgens verzon Rooney de voorbije vijf maanden "prikkelende" verhalen en hield nauwlettend in het oog of die ook door The Sun werden opgepikt. Zo zou het nieuwe stulpje van de Rooneys onder water zijn gelopen door de uitlopers van orkaan Lorenzo, en zou Coleen naar Mexico getrokken zijn om het geslacht van een volgende baby te beïnvloeden (de Rooneys zijn al gezegend met vier zonen, Kit, Kai, Klay en Cass). The Sun bracht de verhalen. Rooney's conclusie? Vardy is het fameuze lek.

De onthullende post van Rooney was al snel trending op Twitter onder #WAGathaChristie naar de Britse auteur van de straffe detectiveromans (met het bekende personage Hercule Poirot).