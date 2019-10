Een marathon in minder dan 2 uur lopen: hoe heeft Eliud Kipchoge dat klaargespeeld?

“In de marathon gaat het altijd om een proces van jaren richting tijden die almaar beter worden. Kipchoge is met 2 uur, 1 minuut en 39 seconden ook wereldrecordhouder in, laat ons zeggen, de officiële wedstrijden. Het is een hele evolutie geweest om dat punt te bereiken."

"Het is de tweede keer dat hij op deze manier een recordpoging onderneemt. Twee jaar geleden probeerde hij het al eens op het circuit van Monza in Italië. Ook dat was met hazen en met een looplijn. Toch is hij toen mislukt. Waarschijnlijk heeft zijn team heel veel geleerd uit die poging in Monza zodat nu een heel aantal zaken zijn geoptimaliseerd om wél een geslaagde poging te kunnen doen.”

(lees verder onder de foto)