Politie zet waterkanon in om honderden klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij koninklijk paleis weg te jagen

Extinction Rebellion is een beweging die een jaar geleden in Groot-Brittannië werd opgericht maar intussen wereldwijd van zich laat horen. Er zijn deze week al acties in verschillende steden geweest.

Vandaag was Brussel voor het eerst aan de beurt. "We zijn hier met ruim 1.000 mensen op het Koningsplein samengekomen", zei woordvoerder Gert-Jan Vanaken vanmiddag aan VRT NWS.

De politie houdt het op een 500-tal demonstranten. Hoe het ook zij: de actie is vanmiddag om 14 uur en de demonstranten zeiden bij aanvang dat ze het 24 uur lang wilden volhouden. Maar ze botsen daarbij op een politiemacht. Omstreeks 19.15 uur heeft de politie zowat alle actievoerders die aanwezig waren op het Koningsplein verdreven of in de boeien geslagen.

(lees verder onder de foto)