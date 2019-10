Japan krijgt zwaarste orkaan in 60 jaar over zich heen: 2 doden, 9 vermisten en tientallen gewonden

In Japan is de zwaarste orkaan in 60 jaar aan land gegaan. De storm, Hagibis gedoopt, heeft al twee dodelijke slachtoffers gemaakt en heeft ook al heel wat schade aangericht. Uit voorzorg zijn luchthavens, winkels en stations in de regio rond Tokio gesloten. Meer dan 270.000 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd.