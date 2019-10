Maleisië onderzoekt illegale containers uit België met plastic afval 

Woordvoerder Fabian Paardekooper van de Nederlandse Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) bevestigt dat er een onderzoek gaande is. "Het gaat om plastic afval dat verscheept is vanuit Antwerpen. Een Nederlandse handelaar is hierbij betrokken. Die heeft voor de afvoer en verscheping gezorgd. Omdat het land van herkomst België is, zullen zij het onderzoek leiden. Wij werken hieraan mee", aldus Paardekooper.