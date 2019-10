Nobelprijswinnaar Fysica: "Mensen zullen nooit migreren naar andere planeten"

"Die planeten liggen veel, veel te ver weg. Zelfs in het zeer optimistische geval van een leefbare planeet niet ver weg, laat ons zeggen enkele tientallen lichtjaren - wat niet veel is, dat is in de buurt -, duurt het nog aanzienlijk lang om er heen te gaan. Met onze huidige middelen loopt dat in de honderden miljoenen dagen. Laat ons zorg dragen voor onze planeet hier, die is zeer mooi en nog volkomen leefbaar", zo zei hij.

De 77-jarige Nobelprijslaureaat zei dat men "alle uitspraken die zeggen 'Ok, we zullen op een dag naar een bewoonbare planeet gaan als het leven op aarde niet meer mogelijk is' in de kiem moet smoren. Dat is totaal krankzinnig."