Plantentuin van Meise laat reeën neerschieten omdat ze te veel planten opeten

De directie van de Plantentuin van Meise, bij Brussel, heeft een tiental reeën laten doodschieten door een jager omdat de dieren in het park heel wat planten hadden opgegeten. In de rozentuin bleek de schade vooral erg groot. "We hebben eerst geprobeerd om op verschillende manieren de planten tegen de reeën te beschermen, maar niets hielp", zegt de Plantentuin.