Acteur Robert Forster ("Jackie Brown", "Breaking bad") overleden aan de gevolgen van kanker

De naam Forster doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar zijn karakterkop met weelderige wenkbrauwen des te meer. De Amerikaan verscheen in bijna 200 films. Zijn bekendste prestaties is wellicht die van borgsteller Max Cherry in "Jackie Brown" van regisseur Quentin Tarantino. Voor die prestatie in 1997 kreeg hij een Oscar-nominatie (in de categorie beste mannelijke bijrol).