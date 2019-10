Bisschoppelijk archief geeft pikante fragmenten uit erotische bestseller uit de 13e eeuw prijs

De "Roman de la Rose" bleef honderden jaren in zwang en was bijzonder populair in Frankrijk en ver daarbuiten. Dat bewijzen de vele handgeschreven (en vaak rijk geïllustreerde) kopieën die zijn bewaard gebleven. Nochtans is de inhoud niet altijd even hoofs. Zeker de verzen van Jean de Meun zijn seksueel expliciet en beschrijven naar het einde toe nauwelijks verholen de fysieke lust van de pelgrim.