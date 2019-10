The horror: vier Walibi-bezoekers urenlang vast in de “Dalton Terror”

De “Dalton Terror” is al ruim 20 jaar één van de bekendste attracties van Walibi in Waver. Bezoekers van het pretpark kunnen zich in de bekende toren-attractie omhoog laten hijsen tot een hoogte van 77 meter, om dan met een snelheid van ruim 100 km/u terug naar beneden te vallen.

Dat gaat al jaren goed, maar vanmiddag ging het even mis: rond 15 uur kwam één van de gondels met vier passagiers - twee vrouwen en twee mannen - vast te zitten. Tijdens de vrije val bleef het bakje plots steken op 35 meter hoogte en het was met geen stokken meer los te krijgen.