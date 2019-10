Vastgoedmakelaars: "Notarissen mogen niet de indruk wekken dat je via Biddit nog zeker van woonbonus kan genieten"

"Met ongeloof en grote verontwaardiging hebben we de afgelopen week de communicatie gelezen vanuit de Federatie van het Notariaat rond de woonbonus", schrijft de beroepsorganisatie van vastgoedmakelaars, CIB.

Volgens de vastgoedsector zou daarbij "zonder de minste schroom" aan potentiële kopers "gesuggereerd worden dat Biddit (het onlineplatform van de federatie van notarissen, red.) een grotere kans zou bieden om nog van de woonbonus te genieten".

"Dat het notariaat opportunistisch inspeelt op de onzekerheid bij kopers, enkel om zichzelf in de markt te zetten, is totaal onverenigbaar met het statuut van de notarissen", zegt Daniel Buschman, de voorzitter van de CIB. "De onpartijdigheid en neutraliteit die men van een openbaar ambtenaar mag verwachten, komen zwaar in het gedrang."

De Federatie van het Notariaat ontkent intussen dat ze dossiers van hun platform Biddit voorrang zouden geven. "Bovendien vertegenwoordigen die dossiers op dat platform maar een klein deel van de markt", klinkt het.

