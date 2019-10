Zwarte gaten remmen de groei van dwergsterrenstelsels af

Supermassieve zwarte gaten zijn zwarte gaten met een massa van enkele honderdduizenden tot miljarden keren de massa van de zon. In het centrum van bijna alle grote sterrenstelsels blijkt een supermassief zwart gat te zitten, in het geval van onze Melkweg gaat het hoogstwaarschijnlijk om Sagittarius A*.

Het team van de drie astronomen was verrast door de kracht van de winden die ze waarnamen. "We verwachtten dat we waarnemingen met een veel hogere resolutie en gevoeligheid zouden nodig hebben, en we waren van plan om die te verkrijgen als follow-up van onze eerste waarnemingen", zei Gabriela Canalizo. "Maar we konden de sporen klaar en duidelijk zien in de eerste waarnemingen. De winden waren krachtiger dan we verwacht hadden", zo zei ze in een persbericht van University of California, Riverside. Canalizo is professor natuurkunde en astronomie aan de universiteit en de leider van het onderzoeksteam.

Canalizo zei dat astronomen al enkele tientallen jaren vermoedden dat supermassieve zwarte gaten in het centrum van grote sterrenstelsels een diepgaande invloed hebben op de manier waarop die sterrenstelsels groeien en ouder worden. "Onze bevindingen tonen nu aan dat hun invloed net zo ingrijpend, of zelfs nog meer ingrijpend, kan zijn op dwergsterrenstelsels in het universum."