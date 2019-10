Zwevegemnaar vliegt met heteluchtballon naar Polen en breekt zo Belgische records

Vanneste vertrok gisterochtend rond 6 uur ’s morgens in Wallonië en landde 11 uren en 30 minuten later in Lodz tegen Warschau.

Hij was al jaren bezig met deze recordpoging, vertelt hij. "We stonden al jaren standby voor deze recordpoging, maar gisteren stonden alle parameters perfect." De man is nu op weg naar België met zijn heteluchtballon en komt in de loop van de nacht terug aan in Zwevegem.