De Foyer #6: over de Turkse inval in Syrië, basketvrouwen en een onvervulde kinderwens

De Turkse ambassadeur in België kwam het Turkse offensief in Syrië verdedigen en wij legden zijn uitspraken voor aan Saïd Bataray en Rojin Ferho, twee Vlaamse Turken met Koerdische roots. Ondanks hun gemeenschappelijke achtergrond houden zij er heel verschillende ideeën op na. Voormalig Eurocommissaris Karel De Gucht had het over de moeilijke positie van Europa in dit conflict.

Met de prestaties van Nafi Thiam, Nina Derwael en Emma Meesseman hebben de Vlaamse sportvrouwen er een absolute topweek opzitten. Meesseman kwam dit weekend terug naar huis vanuit de Verenigde Staten als 'meest waardevolle speler' in het Amerikaanse vrouwenbasket en basket-icoon Ann Wauters vertelt ons hoe uniek dat is.

Tot slot is een kinderwens lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Shanti Van Genechten wil hulp bieden met haar boek "Als je kinderwens onvervuld blijft". MNM-DJ Tom De Cock en Mo*-columnist Jan Mertens delen hun ervaringen. De een over een moeilijke, de ander over een onvervulde kinderwens.