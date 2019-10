Dood gewaande koralen herleven na 'fatale' hittegolf

Kersting zei dat de ontdekking de deur openzet naar de intrigerende mogelijkheid dat andere moderne koralen, zoals die in het stervende Groot Barrièrerif voor de kust van Australië, soortgelijke overlevingsstrategieën zouden kunnen toepassen. Tot nu toe is dat evenwel niet waargenomen en verder onderzoek is nodig.

Het betekent ook dat er een kleine kans is om te voorkomen dat rifbouwende koralen, essentiële bouwers van ecosystemen die bescherming bieden aan honderden soorten vissen, planten en andere mariene wezens, uitsterven ten gevolge van de opwarming van de aarde.

"Dit is uiteraard goed nieuws, maar wat we nu zien in de Middellandse Zee en andere delen van de wereld, is dat deze mariene hittegolven steeds terugkomen - ze komen nu elke zomer of om de twee zomers voor", zei Kersting.

Deze koralen groeien ook erg traag - aan een tempo van zo'n 3 millimeter per jaar -, "dus als je om de twee zomers een hittegolf hebt, en die doet 10 tot 15 procent van de koralen afsterven, ik bedoel maar, de cijfers zijn duidelijk", zo voegde hij eraan toe. "Ze hebben echt onze hulp nodig. We moeten de klimaatverandering een halt toeroepen, omdat het anders niet genoeg zal zijn."

De studie van Kersting en Linares is gepubliceerd in Science Advances. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Agence France-Presse (AFP).