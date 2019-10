Absolute meerderheid voor “Recht en Rechtvaardigheid” in Polen

De grootste oppositiepartij, liberale Burgercoalitie, is op ruime afstand tweede, met 22,3 procent. Met 10,9 procent komt het linkse blok SLD in het parlement als derde partij, gevolgd door de centrumrechtse Poolse Coalitie (PSL) met 9,8 procent. Het extreemrechtse Confederatie landt op 6,6 procent en springt zo over de kiesdrempel.

Voor de stemming daagden volgens Ipsos 61,1 procent van de kiesgerechtigden op. Als dat cijfer bevestigd wordt, betekent dat de grootste opkomst bij Poolse verkiezingen sinds 1989.