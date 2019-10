Gent geeft geen bouwvergunning voor verharde parkeerplaatsen in voortuintjes: "Ze privatiseren de publieke ruimte"

De N-VA, die in Gent in de oppositie zit, is het niet eens met de houding van het stadsbestuur. "Dit is pestgedrag voor mensen met een auto", zegt gemeenteraadslid Anneleen Van Bossuyt. "Deze maatregel gaat dan veel te ver. Het stadsbestuur voorziet nu al 0,6 parkeerplaatsen per woning. Als je dan ook nog deze maatregel gaat nemen, dan wordt het voor mensen zo goed als onmogelijk om nog dichtbij huis te parkeren".